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16 мая, 08:00

Культура

"Культура за 100 секунд": спектакль "Восемь женщин" покажут в Театре на Малой Ордынке

"Культура за 100 секунд": спектакль "Восемь женщин" покажут в Театре на Малой Ордынке

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Премьера комедийного спектакля "Восемь женщин" состоится в Театре на Малой Ордынке 16 мая. Постановка рассказывает об убийстве в загородном доме. По сюжету главные героини подозревают друг друга.

Тем временем в столице продолжается фестиваль искусств "Черешневый лес". Среди участников – государственный академический большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Ближайший концерт музыкантов – 16 мая в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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