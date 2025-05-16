"Культура за 100 секунд": спектакль "Восемь женщин" покажут в Театре на Малой Ордынке

Премьера комедийного спектакля "Восемь женщин" состоится в Театре на Малой Ордынке 16 мая. Постановка рассказывает об убийстве в загородном доме. По сюжету главные героини подозревают друг друга.

Тем временем в столице продолжается фестиваль искусств "Черешневый лес". Среди участников – государственный академический большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского. Ближайший концерт музыкантов – 16 мая в 19:00.

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