Москвичам рассказали о необычных предметах современного искусства

Деятели искусства по всему миру создают неординарные арт-объекты, которые потом годами вызывают жаркие споры общественности. Например, итальянский художник Сальваторе Гарау продал свою скульптуру из воздуха примерно за 1,5 миллиона рублей в 2021 году. В комплекте с произведением искусства шли сертификат подлинности и рекомендации по размещению.

Позднее, в 2024 году, инсталляцию Маурицио Кателлана, состоявшую из банана, прилепленного скотчем к стене, продали за 6 миллионов долларов. Покупателем стал китайский коллекционер и основатель криптовалютной платформы TRON Джастин Сан. Он съел фрукт сразу после сделки.

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