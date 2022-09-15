В прокат вышла криминальная сага "Химера"

На онлайн-платформе IVI вышел сериал "Химера". Это масштабная криминальная сага от Душана Глигорова, режиссера "Хрустального" и сценариста "Нулевого пациента".

В сериале три мира, столкнувшиеся в борьбе за власть. Героями движет не только жажда наживы, но и месть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.