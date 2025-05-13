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13 мая, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": работы Бориса Кустодиева представили в Третьяковке

"Культура за 100 секунд": работы Бориса Кустодиева представили в Третьяковке

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Выставка работ Бориса Кустодиева открылась в Третьяковской галерее. На ней представлены эскизы к спектаклю "Блоха", портреты жены и дочери художника, а также картины с Масленицей и сенокосом. Кроме того, особое место в экспозиции занимает цикл полотен "Русские типы".

Тем временем, выставка "Вокруг хлеба" проходит в центре "Зотов". Она рассказывает о том, как работали пекари в здании хлебозавода в годы Великой Отечественной войны. Среди экспонатов – посуда, оборудование и ингредиенты, которыми из-за дефицита заменяли муку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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