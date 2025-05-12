Гала-концерт фольклорного фестиваля "Добровидение" прошел в Кремле.

В нем приняли участие Государственный академический Кубанский казачий хор, Русский народный хор имени Пятницкого, фольклорно-эстрадные ансамбли и исполнители из России и других стран мира.

Как подчеркнули организаторы, главное предназначение "Добровидения" в сохранении народов и их ценностей, в продвижении народных традиций, которые складывались веками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

