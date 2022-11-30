Промышленность РФ обеспечила высокотехнологичным оборудованием Московский НПЗ

Российская промышленность обеспечила уникальным высокотехнологичным оборудованием Московский нефтеперерабатывающий завод. В данный момент на территории предприятия строится крупный комплекс для более эффективной переработки нефти.

Когда он заработает, предприятие сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти и существенно снизит выбросы в атмосферу. Оборудование, которое для МНПЗ изготовили волгоградские машиностроители, установят в секции коксования, где делают компоненты для топлива и сырье для металлургии.

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