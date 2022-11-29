Предновогодние мероприятия организуют для родственников мобилизованных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 1 по 16 декабря в Москве проведут предновогодние мероприятия для родственников мобилизованных. Об этом сообщила директор Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова.

"Дети вместе с мамами смастерят елочные игрушки и открытки, отправят письмо Деду Морозу, примут участие в квестах, играх и фотосессиях", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Программа мероприятий подготовлена с учетом интересов горожан. Дети мобилизованных смогут принять участие в творческих и интеллектуальных играх, а также сделать подарки для близких.

Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте центра. Запись на них осуществляется по телефону департамента труда и социальной защиты населения Москвы +7 495 870-44-44.

Мероприятия проведут в Центре поддержки семей мобилизованных по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Ранее сообщалось, что в Центре рассмотрели около 10 тысяч заявок от родственников мобилизованных на получение социальных выплат. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, детям мобилизованных предоставили бесплатное питание в школе, освобождение от оплаты детского сада и другие меры поддержки.

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