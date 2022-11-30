08:17Общество
В Госдуме предложили создать единый реестр риелторов
Фото: depositphotos/.shock
Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект о создании единого реестра риелторов на рынке недвижимости. Соответствующее постановление было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает RT.
"Направляю вам для дачи заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона "О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью", – говорится в обращении Сухарева.
В пояснительной записке к документу отмечается, что намерение создания единого реестра риелторов обусловлено высокой востребованностью услуг данных лиц на рынке недвижимости и рисками, возникающими из-за непрофессионализма некоторых представителей сферы.
Документом также предлагается создать контролирующий деятельность риелторов орган государственной власти, систему обязательного страхования сделок по недвижимости и другие условия для повышения безопасности на рынке.
Ранее стало известно, что в Госдуме подготовят закон для защиты дольщиков коммерческой недвижимости. По словам депутата Госдумы Сергея Колунова, к нему поступает большое количество обращений.
Депутат также высказал неуверенность в том, что решение должно быть финансовым.
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