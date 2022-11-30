В Госдуме предложили создать единый реестр риелторов

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Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект о создании единого реестра риелторов на рынке недвижимости. Соответствующее постановление было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает RT.

"Направляю вам для дачи заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона "О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью", – говорится в обращении Сухарева.

В пояснительной записке к документу отмечается, что намерение создания единого реестра риелторов обусловлено высокой востребованностью услуг данных лиц на рынке недвижимости и рисками, возникающими из-за непрофессионализма некоторых представителей сферы.

Документом также предлагается создать контролирующий деятельность риелторов орган государственной власти, систему обязательного страхования сделок по недвижимости и другие условия для повышения безопасности на рынке.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовят закон для защиты дольщиков коммерческой недвижимости. По словам депутата Госдумы Сергея Колунова, к нему поступает большое количество обращений.

Депутат также высказал неуверенность в том, что решение должно быть финансовым.



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