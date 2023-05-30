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13:45

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Сотрудники "Мосгаза" начали масштабную проверку газового оборудования в жилых домах Москвы

Сотрудники "Мосгаза" начали масштабную проверку газового оборудования в жилых домах Москвы

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Сотрудники "Мосгаза" начали масштабную проверку газового оборудования в жилых домах. Особое внимание уделяется правильной эксплуатации плит и газовых колонок. Если сотрудники обнаружат утечку, то ее сразу ликвидируют.

Большинство москвичей с пониманием относятся к осмотру и не препятствуют работе специалистов. Жителей заранее уведомляют о проверке и просят предоставлять доступ в квартиры. С собой у сотрудников Мосгаза должно быть удостоверение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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