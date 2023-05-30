В Москве восстановили движение по улице Удальцова

Фото: телеграм-канал Mash

Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова восстановили в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение по улице Удальцова восстановлено", – говорится в сообщении.

До этого участок был закрыт для автомобилистов. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что с 31 мая по 30 октября будет перекрыта одна полоса движения на участке улицы Щипок. Полосу закроют и перекроют парковку на участке в районе дома 26, строения 2.

