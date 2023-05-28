Движение на участке улицы Щипок будет ограничено с 31 мая до 30 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одну полосу движения перекроют на участке улицы Щипок с 31 мая по 30 октября в связи со строительными работами. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Согласно информации, полосу закроют и перекроют парковку на участке в районе дома 26, строение 2.

Также стало известно о закрытии движения на некоторых участках в столичном проезде Энтузиастов с 31 мая до 30 июля. Уточняется, что с 31 мая по 30 июля ограничения коснутся участков: проспект Энтузиастов от дома 19а до дома 19, строение 53; от дома 19а по проспекту Энтузиастов до Дангауэровского путепровода.

Ранее также говорилось, что движение перекроют на участке Болотной набережной утром 28 мая. Ограничения продлятся до 10:30. Это связано с проведением киносъемок.

Сообщалось, что будут перекрыты по одной полосе из четырех в каждом направлении в районе пересечения шоссе с 3-м Силикатным проездом, с 6 по 20 июня закроют движение для транспорта в районе 2-го Силикатного проезда, строения 2, владения 13.