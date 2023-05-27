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09:30

Общество

Минстрой РФ предложил увеличить плату за воду в столичных квартирах без счетчиков

Минстрой РФ предложил увеличить плату за воду в столичных квартирах без счетчиков

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Москвичам, которые до сих пор не установили счетчики воды, могут повысить размер платы до троекратного размера тарифа. Такое предложение поступило от Минстроя.

Речь идет в первую очередь о тех квартирах, где живет больше людей, чем зарегистрировано. В этом случае разница между оплаченным и использованным количеством воды оказывается существенной. На данный момент в столице без приборов учета – около 7% жилья.

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