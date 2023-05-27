Минстрой РФ предложил увеличить плату за воду в столичных квартирах без счетчиков

Москвичам, которые до сих пор не установили счетчики воды, могут повысить размер платы до троекратного размера тарифа. Такое предложение поступило от Минстроя.

Речь идет в первую очередь о тех квартирах, где живет больше людей, чем зарегистрировано. В этом случае разница между оплаченным и использованным количеством воды оказывается существенной. На данный момент в столице без приборов учета – около 7% жилья.