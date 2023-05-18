В Госдуме призвали обращаться в жилинспекцию при превышении сроков отключения горячей воды

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Если срок отключения горячей воды превышает 14 дней, следует обратиться в жилищную инспекцию, заявила RT заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Согласно санитарным нормам, отключать горячую воду нельзя более чем на 14 дней, отметила депутат. При этом в регионах могут устанавливать более строгие нормы. Например, как отметила Разворотнева, в Москве срок отключения не превышает 10 дней.

В случае обнаружения начислений за пользование горячей водой в период ее отключения необходимо обратиться в ту организацию, которая выставляет счет за горячую воду, отметила депутат. Иногда это управляющая компания, а при прямых договорах – теплоснабжающая организация.

"Если там вы не находите взаимопонимания, необходимо обращаться в жилищную инспекцию. Если вы понимаете, что у вас сроки отключения горячей воды превышены, то также можно обращаться в жилищную инспекцию, но она не всегда ответит положительно: например, есть какие-то ремонтно-восстановительные работы. Но в целом, если никаких сверхординарных работ нет, нужно все сделать за две недели", – порекомендовала Разворотнева.

Плановые отключения горячей воды в Москве стартовали 15 мая. Это связано с профилактическими мерами, которые необходимы для проверки тепловых сетей и подготовки к отопительному сезону.

С графиком отключения воды жители могут ознакомиться на портале mos.ru, сайте ПАО "МОЭК", а также в мобильном приложении "Моя Москва".

Кроме того, москвичи могут получить дополнительную информацию по телефонам единой справочной службы правительства Москвы 7 (495) 777-77-77, единого диспетчерского центра 7 (495) 539-53-53 или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды 7 (495) 539-25-25.