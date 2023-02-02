Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МВД опровергло информацию о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам Волк, с 2 февраля по техническим причинам миграционные подразделения МВД прекращают принимать новые заявки на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации.

"При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины", – сказала Волк.

Официальный представитель МВД отметила, госпошлину за выдачу загранпаспорта с электронным носителем вернут, если заявитель отказался от получения данной услуги.

Ранее сообщалось, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов РФ нового образца со сроком действия 10 лет временно приостановлен с 2 февраля.

Тем, кто уже подал заявление на загранпаспорт с электронным носителем информации, стоит дождаться ответа по заявлению и действовать согласно инструкции в ответе. Это относится к тем, кто подал заявление через госуслуги.



Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца временно приостановлен

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