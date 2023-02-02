02 февраля, 18:43Общество
Песков не увидел проблемы в приостановке приема заявлений на загранпаспорт нового образца
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Кремле не считают проблемой приостановку приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он предположил, что это решение связано с техническими проблемами.
"Будьте проще, используйте обычные паспорта", – приводит слова Пескова ТАСС.
В России с 2 февраля временно приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов РФ нового образца со сроком действия 10 лет. Тем, кто уже подал заявление на загранпаспорт с электронным носителем информации, стоит дождаться ответа по заявлению и действовать согласно инструкции.
Если же заявление на выпуск загранпаспорта подавалось через МФЦ, заявителю следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.
Прием заявлений на загранпаспорт РФ нового образца приостановлен с 2 февраля
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