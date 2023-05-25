Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за вечерних заторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вечером в четверг, 25 мая, прогнозируются заторы до 8 баллов, передает телеграм-канал Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Сейчас ситуация оценивается в 6 баллов. В вечерние часы пик рекомендуется пересесть на общественный транспорт. В Москве местами идет дождь. Движение осложнят низкие скорости, мелкие ДТП и строительные мероприятия.

На данный момент заторы наблюдаются на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, а также на шоссе Энтузиастов вдоль проспекта Буденного и Садовом кольце в районе улицы Валовая.

"Вечером сложно будет проехать в центральной части города на ТТК и МКАД. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – говорится в сообщении.

Между тем российский Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать до 21:00 четверга, 25 мая. Кроме того, в этот день ожидается ливень и усиление ветра до 15 метров в секунду.

На фоне непогоды на столичных улицах появились 300 бригад и 290 единиц специализированной техники государственного унитарного предприятия "Мосводостока". Работники организовали проверки в дождеприемных колодцах и при необходимости очищают их от листвы и грязи.