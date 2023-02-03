Документ без чипа. Куда россияне смогут полететь по загранпаспортам старого образца

С 2 февраля в России приостановили прием заявлений на оформление загранпаспортов нового образца с десятилетним сроком действия. В Минпромторге пояснили, что это связано с выросшим спросом на микросхемы для таких документов. Отечественное предприятие, которое производит чипы, сейчас перестраивается, чтобы нарастить их выпуск. Рассказываем подробности и выясняем, когда россияне снова смогут получать загранпаспорта нового образца.



По техническим причинам

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет временно приостановили с 2 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте госуслуг. Россиянам, уже отправившим заявку на документ нового поколения через портал, рекомендуют дождаться ответа и следовать инструкциям. Тем, кто подал заявление не на "Госуслугах", а, например, в центре "Мои документы", советуют обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту оформления загранпаспорта.

В Минпромторге уточнили, что приостановка в выдаче документов нового образца связана с донастройкой процессов на отечественном предприятии "Микрон", которое выпускает чипы. "По информации от производителя, для удовлетворения кратно выросшего спроса на продукцию ведущего российского производителя микроэлектронных компонентов потребовалась донастройка некоторых процессов, которая сейчас завершается", – рассказали в ведомстве.

В свою очередь, в "Гознаке" рассчитывают, что после того, как на "Микроне" произойдет перенастройка оборудования, выдачу загранпаспортов нового образца удастся в скором времени возобновить.





пресс-служба "Гознака" Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.

В МВД рассказали, что граждане имеют право вернуть себе средства, уплаченные в качестве госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца, при отказе от получения услуги. Кроме того, в ведомстве объяснили, что делать в случае срочной необходимости выезда за рубеж.

"При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины", – подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.



"Абсолютно никакого препятствия"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приостановка в выдаче документов нового образца не имеет никакого отношения к ограничению на выезд из страны, а продиктована техническими проблемами. "На остальные же принимают (заявления. – Прим. ред.), на обычные паспорта", – подчеркнул официальный представитель Кремля.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта.

В свою очередь, юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал Москве 24, что отсутствие загранпаспортов нового поколения не повлияет на возможность россиян выезжать за рубеж.

"С документами старого образца туристы смогут полететь отдыхать по всему миру точно так же, как и с биометрическими. Не будет абсолютно никакого препятствия попасть, например, в Индию, Таиланд и так далее", – отметил эксперт.

Он добавил, что паспорта с чипами имеют точно такую же юридическую силу, как и пятилетние. Гражданам, у которых подходит к концу срок действия документа, удостоверяющего личность за границей, специалист рекомендовал определиться с целями будущих зарубежных поездок.





Эдуард Шалоносов юрист в сфере туризма Если путешествие намечается в ближайшее время, конечно, оформляйте пятилетний паспорт. Но если спешки нет, возможно, имеет смысл и подождать, когда снова начнут выдавать документы нового образца.

С практической точки зрения паспорта на десять лет более удобны только тем, что гражданам приходится реже заниматься их оформлением, заключил Шалоносов.

