Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 12 и 13 июня

12 и 13 июня парковка в Москве будет бесплатной. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Такое решение приняли в честь праздника – Дня России.

11 июня парковки будут работать в обычном режиме. Кроме того, все праздничные дни платными останутся парковки со шлагбаумом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.