Голосование за название площади в Пресненском районе началось в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия для безымянной площади в центре столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и улицы Конюшковской", – говорится в сообщении.

Поучаствовать в голосовании могут пользователи с полной учетной записью на mos.ru. Жители столицы выберут ответ из нескольких вариантов: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики, площадь Героя России Владимира Жоги.

В материале говорится, что с инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса. Кроме того, предлагается изменить адрес посольства США, в случае положительного решения оно будет располагаться на площади Защитников Донбасса.

По словам председателя комиссии МГД по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ, находящегося через дорогу. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.

Как отметили в Мосгордуме, важно, чтобы в столице были улицы, связанные с именами героев, так как на сегодняшний день так же, как и в Великую Отечественную войну, они отдают свои жизни ради победы над нацизмом и мира во всем мире. Кроме того, по мнению парламентариев, гражданам необходимо чтить мужество и героизм воинов, защищающих республики Донбасса.

Депутаты обратили внимание на то, что память о героях в настоящее время увековечивают по всей России. Так, по словам Николаевой, в Петрозаводске появилась улица Защитников Донбасса, в Курчатове в Курской области планируют создать сквер Героев Донбасса. Улица с таким же названием будет и в Заринске Алтайского края.

