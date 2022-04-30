"Интервью": Николай Асаул

Как сейчас обновляют остановки общественного транспорта? Чем они отличаются от старых, как защищены от вандалов, чем оборудованы? И куда обращаться, если на остановке что-то не работает?

Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

