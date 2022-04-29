Эксперт по трудовому праву рассказал, кого не отпустят отдыхать в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудников со скользящим графиком при выпадении рабочих дней на праздничные в мае не отпустят отдыхать. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

Распространенный скользящий график – два через два, отметила специалист. Также, по ее словам, трудиться в праздники придется представителям сфер жизнеобеспечения, непрерывно действующих организаций и сотрудникам компаний, которые выполняют неотложные работы.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика ЖКХ, энергетика, водоканал. Будут работать службы уборки улиц, транспорт и медицинские организации.

При этом работать будут лишь те категории сотрудников, кого, согласно правилам внутреннего трудового распорядка или трудовым договорам, работодатель посчитал необходимыми для жизнеобеспечения. Другими словами, от бухгалтера из коммунальной службы вряд ли потребуют выйти на рабочее место в майские праздники, пояснила Митрофанова.

Она добавила, что работникам со скользящим графиком в двойном размере оплатят привлечение к работе только за два праздничных дня – 1 и 9 мая. При этом сотруднику, работающему по пятидневке, должны будут выплатить повышенную зарплату за работу не только в праздники, но и любой выходной день, уточнила специалист.

В 2022 году россияне отдыхают с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Стоит отметить, что предпраздничные дни в этом году выпадают на выходные. Следовательно, сокращение трудового дня на час затронет сотрудников, которые работают 30 апреля (суббота) и 8 мая (воскресенье), заключила Митрофанова.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рекомендовала гражданам, которые хотят продлить отдых в майские праздники, написать заявление на оплачиваемый отпуск либо взять его за свой счет.

