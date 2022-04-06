Эксперты прокомментировали предложение продлить майские праздники

В Госдуме предложили продлить в этом году майские праздники. По мнению вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, это позволит россиянам заготовить продукты на осень и провести время с близкими. Другие депутаты неоднозначно отреагировали на эту идею. Разбираемся, насколько велики шансы на длинные выходные и кто будет работать в эти дни при любых раскладах.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все в сад!

На данный момент выходными будут дни с 1 по 3 мая в честь Дня Весны и Труда и с 7-го по 10-е число по случаю Дня Победы. В дни между ними – 4, 5 и 6 мая – россияне должны выйти на работу. По мнению Владислава Даванкова, эти дни тоже нужно сделать выходными, чтобы люди могли провести время с родными и потрудиться на своих огородах.

"Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый "борщевой набор" вырос на 10–40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда", – объяснил свое предложение вице-спикер Госдумы.

Даванков уверен, что с объявлением дополнительных выходных никаких трудностей не возникнет. При этом парламентарий подчеркнул, что его идея касается только 2022 года.





Владислав Даванков вице-спикер Госдумы Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи.

"Поэтому мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники", – заключил Даванков.

Коллеги депутата из комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов усомнились в необходимости длинных майских выходных. Председатель комитета Ярослав Нилов подчеркнул, что дополнительные выходные станут серьезной нагрузкой на российскую экономику. Кроме того, потребуются поправки в Трудовом кодексе страны, отметил он.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Подобные вопросы, связанные с развитием социально-трудовых отношений, всегда обсуждаются на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. Полагаю, что обсуждение должно пройти там. Но, учитывая финансовую нагрузку, сомневаюсь, что это решение может пройти.

Первый зампред комитета Елена Цунаева посчитала, что связывать продление майских выходных и работу на садовых участках неправильно. По ее словам, это не та причина для подобных решений. "Она будет уместна для Краснодарского края, но для Новосибирска или Карелии 4 и 5 мая – это совсем не тот период, когда они сеют и жнут", – сказала Цунаева.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что идею продлить майские праздники можно взять за основу. По его мнению, многие в эти дни действительно уезжают к огородам и заняты на посевной. Плюс ко всему многие организации в эти дни устанавливают плавающий график работы и дают возможность своему персоналу отдохнуть по согласованию с начальством, подчеркнул он.

Нужны ли эти выходные?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич назвал идею о продлении майских праздников неплохой.

"Неплохо, когда есть подобные каникулы зимой. Если они еще будут в теплое время года, то тоже хорошо. Работникам нужно разгружаться и физически, и психологически. Тем более многие так или иначе с согласия работодателей устраивают себе выходные между майскими. По сути, нужно закрепить то, что у нас на практике имеет место быть", – пояснил он в разговоре с телеканалом Москва 24.

В свою очередь, председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов уверен, что инициатива не принесет особой пользы и даже навредит некоторым производствам. "На мой взгляд, любые длинные каникулы – это очень сильный удар по экономике. К тому же большинство садоводов и дачников – пенсионеры, они и так не работают", – сказал эксперт Москве 24.

По мнению директора Института профессионального кадровика Валентины Митрофановой, любое предложение по поводу изменения графика праздничных дней должно учитывать специфику предприятий.



Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Есть организации, у которых идет падение производительности между майскими, и они реально своих работников отпускают. Но есть компании, которые физически не могут останавливаться. Для них продление выходных – это всегда дополнительная нагрузка на фонд оплаты труда.

Специалист отметила, что даже сейчас работники и работодатели при желании сами могут договориться о выходных днях между майскими. "В любом случае продолжат работу организации, связанные с жизнеобеспечением населения, а также медицинские работники, транспорт, торговля и сфера услуг. Причем у торговли и услуг в праздники обычно увеличивается нагрузка", – добавила она в разговоре с Москвой 24.

Митрофанова подчеркнула, что если человек не стоит в графике отпусков на май, то работодатель имеет право отказать. Кроме того, сотрудники отдела кадров редко дают отпуск на три дня: обычно работников просят писать заявление на неделю или две, включая выходные.