Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

18:13

Главная / Истории /

Эксперты прокомментировали предложение продлить майские праздники

Лишние выходные? Могут ли в России продлить майские праздники
общество

В Госдуме предложили продлить в этом году майские праздники. По мнению вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, это позволит россиянам заготовить продукты на осень и провести время с близкими. Другие депутаты неоднозначно отреагировали на эту идею. Разбираемся, насколько велики шансы на длинные выходные и кто будет работать в эти дни при любых раскладах.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все в сад!

На данный момент выходными будут дни с 1 по 3 мая в честь Дня Весны и Труда и с 7-го по 10-е число по случаю Дня Победы. В дни между ними – 4, 5 и 6 мая – россияне должны выйти на работу. По мнению Владислава Даванкова, эти дни тоже нужно сделать выходными, чтобы люди могли провести время с родными и потрудиться на своих огородах.

"Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый "борщевой набор" вырос на 10–40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда", – объяснил свое предложение вице-спикер Госдумы.

Даванков уверен, что с объявлением дополнительных выходных никаких трудностей не возникнет. При этом парламентарий подчеркнул, что его идея касается только 2022 года.

Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи.
Владислав Даванков
вице-спикер Госдумы

"Поэтому мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники", – заключил Даванков.

Коллеги депутата из комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов усомнились в необходимости длинных майских выходных. Председатель комитета Ярослав Нилов подчеркнул, что дополнительные выходные станут серьезной нагрузкой на российскую экономику. Кроме того, потребуются поправки в Трудовом кодексе страны, отметил он.

Подобные вопросы, связанные с развитием социально-трудовых отношений, всегда обсуждаются на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. Полагаю, что обсуждение должно пройти там. Но, учитывая финансовую нагрузку, сомневаюсь, что это решение может пройти.
Ярослав Нилов
председатель комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов

Первый зампред комитета Елена Цунаева посчитала, что связывать продление майских выходных и работу на садовых участках неправильно. По ее словам, это не та причина для подобных решений. "Она будет уместна для Краснодарского края, но для Новосибирска или Карелии 4 и 5 мая – это совсем не тот период, когда они сеют и жнут", – сказала Цунаева.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что идею продлить майские праздники можно взять за основу. По его мнению, многие в эти дни действительно уезжают к огородам и заняты на посевной. Плюс ко всему многие организации в эти дни устанавливают плавающий график работы и дают возможность своему персоналу отдохнуть по согласованию с начальством, подчеркнул он.

Нужны ли эти выходные?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич назвал идею о продлении майских праздников неплохой.

"Неплохо, когда есть подобные каникулы зимой. Если они еще будут в теплое время года, то тоже хорошо. Работникам нужно разгружаться и физически, и психологически. Тем более многие так или иначе с согласия работодателей устраивают себе выходные между майскими. По сути, нужно закрепить то, что у нас на практике имеет место быть", – пояснил он в разговоре с телеканалом Москва 24.

В свою очередь, председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов уверен, что инициатива не принесет особой пользы и даже навредит некоторым производствам. "На мой взгляд, любые длинные каникулы – это очень сильный удар по экономике. К тому же большинство садоводов и дачников – пенсионеры, они и так не работают", – сказал эксперт Москве 24.

По мнению директора Института профессионального кадровика Валентины Митрофановой, любое предложение по поводу изменения графика праздничных дней должно учитывать специфику предприятий.

Есть организации, у которых идет падение производительности между майскими, и они реально своих работников отпускают. Но есть компании, которые физически не могут останавливаться. Для них продление выходных – это всегда дополнительная нагрузка на фонд оплаты труда.
Валентина Митрофанова
директор Института профессионального кадровика

Специалист отметила, что даже сейчас работники и работодатели при желании сами могут договориться о выходных днях между майскими. "В любом случае продолжат работу организации, связанные с жизнеобеспечением населения, а также медицинские работники, транспорт, торговля и сфера услуг. Причем у торговли и услуг в праздники обычно увеличивается нагрузка", – добавила она в разговоре с Москвой 24.

Митрофанова подчеркнула, что если человек не стоит в графике отпусков на май, то работодатель имеет право отказать. Кроме того, сотрудники отдела кадров редко дают отпуск на три дня: обычно работников просят писать заявление на неделю или две, включая выходные.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать