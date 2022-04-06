Эксперты прокомментировали предложение продлить майские праздники

В Госдуме предложили продлить в этом году майские праздники. По мнению вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, это позволит россиянам заготовить продукты на осень и провести время с близкими. Другие депутаты неоднозначно отреагировали на эту идею. Разбираемся, насколько велики шансы на длинные выходные и кто будет работать в эти дни при любых раскладах.
Все в сад!
На данный момент выходными будут дни с 1 по 3 мая в честь Дня Весны и Труда и с 7-го по 10-е число по случаю Дня Победы. В дни между ними – 4, 5 и 6 мая – россияне должны выйти на работу. По мнению Владислава Даванкова, эти дни тоже нужно сделать выходными, чтобы люди могли провести время с родными и потрудиться на своих огородах.
"Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый "борщевой набор" вырос на 10–40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда", – объяснил свое предложение вице-спикер Госдумы.
Даванков уверен, что с объявлением дополнительных выходных никаких трудностей не возникнет. При этом парламентарий подчеркнул, что его идея касается только 2022 года.
"Поэтому мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники", – заключил Даванков.
Коллеги депутата из комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов усомнились в необходимости длинных майских выходных. Председатель комитета Ярослав Нилов подчеркнул, что дополнительные выходные станут серьезной нагрузкой на российскую экономику. Кроме того, потребуются поправки в Трудовом кодексе страны, отметил он.
Первый зампред комитета Елена Цунаева посчитала, что связывать продление майских выходных и работу на садовых участках неправильно. По ее словам, это не та причина для подобных решений. "Она будет уместна для Краснодарского края, но для Новосибирска или Карелии 4 и 5 мая – это совсем не тот период, когда они сеют и жнут", – сказала Цунаева.
В то же время первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что идею продлить майские праздники можно взять за основу. По его мнению, многие в эти дни действительно уезжают к огородам и заняты на посевной. Плюс ко всему многие организации в эти дни устанавливают плавающий график работы и дают возможность своему персоналу отдохнуть по согласованию с начальством, подчеркнул он.
Нужны ли эти выходные?
Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич назвал идею о продлении майских праздников неплохой.
"Неплохо, когда есть подобные каникулы зимой. Если они еще будут в теплое время года, то тоже хорошо. Работникам нужно разгружаться и физически, и психологически. Тем более многие так или иначе с согласия работодателей устраивают себе выходные между майскими. По сути, нужно закрепить то, что у нас на практике имеет место быть", – пояснил он в разговоре с телеканалом Москва 24.
В свою очередь, председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов уверен, что инициатива не принесет особой пользы и даже навредит некоторым производствам. "На мой взгляд, любые длинные каникулы – это очень сильный удар по экономике. К тому же большинство садоводов и дачников – пенсионеры, они и так не работают", – сказал эксперт Москве 24.
По мнению директора Института профессионального кадровика Валентины Митрофановой, любое предложение по поводу изменения графика праздничных дней должно учитывать специфику предприятий.
Специалист отметила, что даже сейчас работники и работодатели при желании сами могут договориться о выходных днях между майскими. "В любом случае продолжат работу организации, связанные с жизнеобеспечением населения, а также медицинские работники, транспорт, торговля и сфера услуг. Причем у торговли и услуг в праздники обычно увеличивается нагрузка", – добавила она в разговоре с Москвой 24.
Митрофанова подчеркнула, что если человек не стоит в графике отпусков на май, то работодатель имеет право отказать. Кроме того, сотрудники отдела кадров редко дают отпуск на три дня: обычно работников просят писать заявление на неделю или две, включая выходные.