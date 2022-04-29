Более 600 фонтанов заработали в Москве

Сезон фонтанов официально начался в Москве. Всего их в городе более 600, крупных – около сотни, отметили в мэрии.

Традиционно фонтаны включают в конце апреля, когда заканчивается весенняя уборка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

