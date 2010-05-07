Как будут работать государственные учреждения в майские праздники

В этом году майские выходные для россиян продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В связи с праздниками большинство государственных учреждений будут принимать посетителей по особому графику. Рассказываем об их режиме работы в столице.

ЗАГСы и "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для удобства посетителей центры госуслуг "Мои документы" не будут работать только 1 и 9 мая. В остальное время районные отделения будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Дежурные отделения продолжат свою работу и в праздничные дни, но по предварительной записи с 08:00 до 20:00, а флагманский офис в ЮЗАО – с 10:00 до 22:00.

Список дежурных центров:

МФЦ района Замоскворечье (улица Бахрушина, дом 13);

флагманский МФЦ района Ясенево (Новоясеневский проспект, дом 9);

МФЦ района Дорогомилово (площадь Киевского вокзала, дом 2);

МФЦ района Строгино (Строгинский бульвар, дом 28);

МФЦ района Марфино (Гостиничный проезд, дом 6а);

МФЦ района Косино-Ухтомского (Святоозерская улица, дом 12);

МФЦ района Головинского (Головинское шоссе, дом 5, корпус 1);

МФЦ района Старое Крюково (Зеленоград, 8-й микрорайон, корпус 828);

МФЦ района Зябликово (улица Мусы Джалиля, дом 21);

МФЦ района Выхино-Жулебино (Жулебинский бульвар, дом 25);

МФЦ поселения Московского (город Московский, 3-й микрорайон, дом 2).

30 апреля

с 09:00 до 15:45

С 1 по 3 мая

с 8 по 10 мая

4–7 мая

Также изменится график работы сотрудников МВД, которые предоставляют свои услуги в центрах "Мои документы".они будут принимать посетителейу сотрудников будут выходные.они будут работать по обычному графику.

Московские отделы ЗАГС в майские праздники также будут работать по особому расписанию. 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час – с 09:00 до 17:00. 1–3 мая и 9–10 мая отделы не будут принимать посетителей. В остальное время график работы не изменится.

Поликлиники и аптеки

Столичные медорганизации также будут работать по измененному графику. Поликлиники для взрослых 1–2 мая и 8–10 мая будут открыты с 09:00 до 16:00, 30 апреля, 3 и 7 мая – с 09:00 до 18:00. Горожане в эти дни также смогут получить помощь на дому в часы работы поликлиник. Травмпункты 1 и 9 мая будут принимать пациентов по графику медучреждения, в котором они находятся, или круглосуточно.

Детские поликлиники 1–2 мая и 8–10 мая будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00 (звонить до 14:30). 30 апреля, 3 и 7 мая получить помощь в поликлинике или вызвать врача можно с 09:00 до 15:00 (звонить – до 14:30). Травматологические отделения детских поликлиник продолжат работать с 08:00 до 22:00.

По графику поликлиник будут открыты и кабинеты вакцинации и ИФА-диагностики COVID-19. Выездные бригады по вакцинации будут работать по-прежнему с 10:00 до 22:00, выходные дни – 8 и 9 мая. Центр телемедицины – в стандартном круглосуточном режиме. Отделения ОРВИ для посетителей будут доступны с 09:00 до 15:00.

Кроме того, 1–2 мая и 8–10 мая прием будет вестись в одной из дежурных женских консультаций округа. Режим – с 09:00 до 15:00. 30 апреля, 3 и 7 мая они будут открыты с 09:00 до 15:00.

Аптеки при поликлиниках 30 апреля, 3 и 7 мая будут работать с 09:00 до 18:00. В периоды с 1 по 2 мая и с 8 по 10 мая дежурные аптечные пункты будут доступны только с 09:00 до 16:00.

Почтовые отделения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во всех отделениях "Почты России", за исключением круглосуточных, выходными будут только 1 и 9 мая. Продолжат принимать горожан без перерывов отделения на Мясницкой (дом 26), на Уральской (дом 1) и на Смоленской площади (дом 13/21).

Вместе с тем 30 апреля и 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику – закроются на час раньше, чем обычно. Принимать посетителей 3 мая "Почта России" будет по субботнему расписанию, а 10-го – по воскресному. В остальные дни все отделения доступны в обычном режиме. Уточнить график конкретного отделения можно на сайте или в мобильном приложении.

Пенсионный фонд

Отделения Пенсионного фонда России (ПФР) продолжат свою работу в период майских праздников. Такое решение принято в том числе для приема обращений за новым пособием на детей от 8 до 17 лет. График приема в клиентских офисах ПФР в выходные дни будет опубликован на сайтах региональных отделений фонда.

Офисы банков

Фото: Москва24/Роман Балаев

У Сбербанка в праздничные дни (1–3, 5–6 и 8–9 мая) будут работать только дежурные офисы (с полным списком отделений можно ознакомиться в мобильном приложении или на сайте). 4, 7 и 10 мая офисы будут доступны для клиентов по режиму субботы. Обслуживание корпоративных клиентов в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая проводиться не будет.

Альфа-Банк не сможет обслуживать клиентов с 30 апреля по 3 мая включительно. Как объяснили в пресс-службе, в этот период компания будет завершать интеграцию с другим банком и перенастраивать программное обеспечение системы. 7 мая будут работать только те отделения, у которых суббота – рабочий день, а 8 и 9 мая все офисы будут закрыты. В остальные дни банк работает по стандартному графику.

Отделения ВТБ будут закрыты с 1 по 3 и с 7 по 9 мая включительно. 4 и 5 мая офисы будут принимать клиентов в обычном режиме. В Райффайзенбанке 30 апреля и 7 мая будут открыты только те отделения, которые работают по субботам, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая будут закрыты и они, с 4 по 6 мая – стандартные рабочие дни.

Сервисные центры "Московский транспорт" и парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисные центры "Московский транспорт" на Старой Басманной и улице 1905 года нельзя будет посетить только 1 и 9 мая. В остальные дни они будут доступны для жителей столицы в обычном графике – с 08:00 до 20:00.

Кроме того, во все праздничные дни парковка в Москве будет бесплатной. 8 мая припарковать автомобиль можно будет по тарифам воскресенья (платными останутся парковки со шлагбаумом).