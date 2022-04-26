Отделения ПФР будут работать в майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Отделения Пенсионного фонда России (ПФР) продолжат работать в период майских праздников, чтобы принимать обращения семей за новым пособием на детей от 8 до 17 лет, сообщается на сайте фонда.

Клиентские службы ПФР продолжат работать в праздники по поручению Минтруда РФ. Операторы контакт-центра (8 (800) 600-00-00. – Прим. ред.) будут сопровождать работу клиентских офисов, окажут семьям информационную поддержку по вопросам оформления выплаты и проведут необходимые консультации.

Информация о графике приема в клиентских офисах ПФР в майские праздники будет опубликована региональными отделениями фонда, отмечают в ПФР.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей.

Размер пособий будет варьироваться от 50 до 100%. Он будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.