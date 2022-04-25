Дополнительные электрички будут курсировать в Московском регионе в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два дополнительных экспресса на Курском направлении и один на Казанском направлении будут назначены в майские праздники, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Уточняется, что на Курском направлении с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая будут курсировать поезда № 7031 Курский вокзал – Тула-1 с отправлением в 10:38 и № 7030 Тула-1 – Курский вокзал с отправлением в 15:51, а на Казанском направлении 4 и 11 мая – экспресс № 7021 Рязань-1 – Казанский вокзал с отправлением в 04:10.

Кроме того, поезда № 6382, 6384, 6383, 6385 Черусти – Вековка будут ходить в составе 11–12 вагонов с 29 апреля по 3 мая и с 6 по 10 мая. Также на остановочном пункте Поклонная в День Победы у 16 поездов будет дополнительная остановка для возможности посещения пассажирами Поклонной горы.

Также поезда № 6691 Киевский вокзал – Внуково с отправлением в 22:31, № 6692 Внуково – Киевский вокзал с отправлением в 23:33, № 6731 Киевский вокзал – Солнечная, отправлением в 22:40 назначены на 9 мая. Дополнительные точечные изменения внесены в график движения некоторых электропоездов, добавили в ЦППК.

Отмечается, что 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая поезда будут курсировать по расписанию субботы, 3 и 10 мая – по расписанию воскресенья.

Ранее сообщалось, что во второй половине апреля и в мае изменится график движения ряда электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

Так, 10–14, 17–21, 25 и 28 апреля, а также 12, 15–20, 22–27 и 30 мая у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. При этом несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Пушкино, Софрино, Сергиев Посад и Александров, будут следовать по укороченному маршруту. Ряд поездов могут и вовсе вывести из расписания.