Благоустройство столичной школы № 2100 завершено на 90%

В Москве еще одна обновленная школа примет учеников 1 сентября. Она находится на севере города.

В данный момент заканчивается благоустройство территории школы № 2100 на Дегунинской улице. Работы завершили уже на 90%. Сейчас на площадках выкладывают безопасное резиновое покрытие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.