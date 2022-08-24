Детский сад с бассейном ввели в эксплуатацию в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию детский сад с бассейном. Учреждение рассчитано на 300 мест, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Оно возведено рядом со строящейся школой и еще одним детским садом на 275 мест. После завершения всех работ в Некрасовке начнет работу крупный образовательный комплекс для юных жителей нового квартала", – привели слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что дошкольное учреждение возвели за счет средств городского бюджета. Площадь детского сада составляет около пяти тысяч квадратных метров.

Для детей обустроили раздевалки, игровые комнаты, а также помещения для сна и приема пищи. Воспитанники учреждения смогут заниматься спортом и посещать бассейн.

Территория дошкольного учреждения оборудована необходимыми системами безопасности, там будет вестись видеонаблюдение и работать охранная сигнализация.

Уличное пространство детского сада благоустроили: высадили кустарники, а также разбили клумбы с цветами. На территории учреждения есть детские игровые и спортивные площадки.

Ранее стало известно, что в Савеловском районе Москвы появится жилой комплекс, в составе которого будет детский сад. Объекты возведут на Старом Петровско-Разумовском проезде на месте бывшей швейной фабрики, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что дошкольное учреждение будет рассчитано на 60 детей. Там организуют четыре образовательные группы для ребят в возрасте от 3 до 7 лет.

