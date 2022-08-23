Жилой комплекс с детсадом появится в Савеловском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой комплекс с детсадом появится в Савеловском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что ЖК и детский сад возведут в Старом Петровско-Разумовском проезде на месте бывшей швейной фабрики. Образовательное учреждение будет вмещать в себя 60 детей. Также застройщик профинансирует строительство блока начальных классов на 150 детей.

В свою очередь, глава Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что сад собираются построить на первом этаже жилого дома. Помимо основных помещений для групп, там организуют спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. Детсад будет рассчитан на четыре группы для детей от 3 до 7 лет.

"В рамках проекта предполагается возведение жилого дома С-образной формы, состоящего из восьми секций различной этажности. В жилой части появится 1 128 квартир от одной до четырех комнат. На подземном этаже здания запроектирован паркинг для жильцов", – добавила Яковлева.

По словам владельца компании-застройщика "РГ-Девелопмент" Сергея Шумея, работы должны начаться до конца текущего года.

"Мы планируем начать работы на строительной площадке осенью этого года. Отмечу, что строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных, и создание рабочих мест – это обязательная часть всех наших проектов. Для компании очень важно создать среду, которая позволит жителям развиваться, работать и воспитывать детей", – заключил Шумей.

Ранее сообщалось, что три детских сада ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном административном округе столицы с начала текущего года.

Отмечалось, что в групповых ячейках предусмотрены современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные. В здании есть бассейн с инструкторской, лабораторией анализа воды и кабинетом медсестры. Также в детском саду оборудованы залы для занятий физкультурой и музыкой.

