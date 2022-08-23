Жилой комплекс с детсадом появится в Савеловском районе Москвы

17:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жилой комплекс с детсадом появится в Савеловском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
Он уточнил, что ЖК и детский сад возведут в Старом Петровско-Разумовском проезде на месте бывшей швейной фабрики. Образовательное учреждение будет вмещать в себя 60 детей. Также застройщик профинансирует строительство блока начальных классов на 150 детей.
В свою очередь, глава Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что сад собираются построить на первом этаже жилого дома. Помимо основных помещений для групп, там организуют спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. Детсад будет рассчитан на четыре группы для детей от 3 до 7 лет.
"В рамках проекта предполагается возведение жилого дома С-образной формы, состоящего из восьми секций различной этажности. В жилой части появится 1 128 квартир от одной до четырех комнат. На подземном этаже здания запроектирован паркинг для жильцов", – добавила Яковлева.
По словам владельца компании-застройщика "РГ-Девелопмент" Сергея Шумея, работы должны начаться до конца текущего года.
"Мы планируем начать работы на строительной площадке осенью этого года. Отмечу, что строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе образовательных, и создание рабочих мест – это обязательная часть всех наших проектов. Для компании очень важно создать среду, которая позволит жителям развиваться, работать и воспитывать детей", – заключил Шумей.
Ранее сообщалось, что три детских сада ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном административном округе столицы с начала текущего года.
Отмечалось, что в групповых ячейках предусмотрены современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные. В здании есть бассейн с инструкторской, лабораторией анализа воды и кабинетом медсестры. Также в детском саду оборудованы залы для занятий физкультурой и музыкой.
Собянин: в Москве 1 сентября в школу пойдут около 119 тыс первоклассников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: