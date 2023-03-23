Москвичам рассказали о планах по развитию территорий в районе МГТУ имени Баумана

Территорию МГТУ имени Баумана продолжают развивать в Москве. В 2025 году там должны построить новый мост, который свяжет два района. Пройти можно будет от одного из корпусов университета до будущего общежития, с остановкой на смотровой площадке.

В 2024 году должна завершиться реставрация исторических зданий. Также откроют Многофункциональный научно-образовательный корпус, Центральный кластер, Квантум-парк и комплекс общежитий.

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