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Москвичам рассказали о планах по развитию территорий в районе МГТУ имени Баумана

Москвичам рассказали о планах по развитию территорий в районе МГТУ имени Баумана

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Территорию МГТУ имени Баумана продолжают развивать в Москве. В 2025 году там должны построить новый мост, который свяжет два района. Пройти можно будет от одного из корпусов университета до будущего общежития, с остановкой на смотровой площадке.

В 2024 году должна завершиться реставрация исторических зданий. Также откроют Многофункциональный научно-образовательный корпус, Центральный кластер, Квантум-парк и комплекс общежитий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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