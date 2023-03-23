Собянин: москвичи выберут в "Активном гражданине" самую красивую из новых станций БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи могут выбрать самую красивую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, приняв участие в голосовании на портале "Активный гражданин". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в голосовании участвуют девять станций, открытых 1 марта 2023 года:

"Марьина Роща" с колоннами в виде фарфоровых чайников;

"Рижская" со светящимися арками, изображающими ворота в город;

"Сокольники" с портретами метростроевцев;

"Текстильщики" с потолком, выполненным в стиле ткацкого станка;

"Печатники" с П-образными колоннами;

"Нагатинский Затон", с мозаичными узорами в виде рыб;

"Кленовый бульвар" со стильным черно-белым вестибюлем;

"Каширская" с авторскими панно Зои Ветровой;

"Варшавская" с отделкой, изображающей городские огни.

Каждый голосующий может выбрать до трех претендентов на звание самой красивой станции БКЛ.

"Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия. Пришло время подвести итог нашей совместной работы и выбрать лучшие из девяти новых станций", – написал Собянин.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.

В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.

Наиболее популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники " и "Марьина Роща".



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