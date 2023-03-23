10:46Мэр Москвы
Собянин: москвичи выберут в "Активном гражданине" самую красивую из новых станций БКЛ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичи могут выбрать самую красивую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, приняв участие в голосовании на портале "Активный гражданин". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
По словам мэра, в голосовании участвуют девять станций, открытых 1 марта 2023 года:
- "Марьина Роща" с колоннами в виде фарфоровых чайников;
- "Рижская" со светящимися арками, изображающими ворота в город;
- "Сокольники" с портретами метростроевцев;
- "Текстильщики" с потолком, выполненным в стиле ткацкого станка;
- "Печатники" с П-образными колоннами;
- "Нагатинский Затон", с мозаичными узорами в виде рыб;
- "Кленовый бульвар" со стильным черно-белым вестибюлем;
- "Каширская" с авторскими панно Зои Ветровой;
- "Варшавская" с отделкой, изображающей городские огни.
Каждый голосующий может выбрать до трех претендентов на звание самой красивой станции БКЛ.
"Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия. Пришло время подвести итог нашей совместной работы и выбрать лучшие из девяти новых станций", – написал Собянин.
Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Старт движению поездов дали Владимир Путин и Сергей Собянин.
В день открытия линии на ее станциях зафиксировали рекордное число пассажиров. Пассажиропоток станций БКЛ в первые несколько часов работы составил более 190 тысяч поездок.
Наиболее популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники " и "Марьина Роща".
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