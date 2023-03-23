Собянин: студенты Бауманки получат два больших здания для отдыха и самоподготовки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Многофункциональный комплекс для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана строится хорошими темпами, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал о завершении монолитных работ. Строители уже проводят отделку фасадов, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. Основные работы планируется завершить в начале будущего года.

По словам мэра, в результате у студентов появится два больших корпуса для отдыха и самоподготовки. Там разместятся кафе, коворкинг, зоны для неформального общения и групповых занятий, пространство для спорта, киберспортивный клуб и зал музыки.

Ранее глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что специалисты в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут промышленный парк в Южном Бутове. Благодаря этому в Москве появится 1,8 тысячи рабочих мест.

Будущий парк находится в 5 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Объект имеет хорошую транспортную доступность. Горожане смогут доехать до парка как на общественном, так и на личном транспорте.



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