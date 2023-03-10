В Кунцеве построят два бизнес-центра на 3,3 тыс рабочих мест

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столичном районе Кунцево началось строительство двух бизнес-центров в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Соглашение о строительстве бизнес-центров было заключено в 2021 году с застройщиком "Рублево-Архангельское". <...> Реализация проекта позволит создать в городе более 3,3 тысячи новых рабочих мест. Инвестор уже приступил к разработке котлована будущих бизнес-центров", – рассказал он.

Отмечается, что здания суммарной поэтажной площадью 44 тысячи квадратных метров возведут на территории Рублево-Архангельского. В проект вложат порядка 6,2 миллиарда рублей. Первое здание введут в 2024 году, в второе – в 2025-м.

Первый БЦ будет представлять из себя семиэтажное здание с атриумом через всю его высоту. На каждом этаже предусмотрят озелененные террасы. А во втором деловом объекте появится трансформируемый зал для проведения мероприятий и терраса на крыше. В обоих зданиях помимо офисов предусмотрят магазины и кафе.

Ранее сообщалось, что реализация проектов комплексного развития территорий бывших промзон Коровино, Автомоторная и Братцево, а также участка в Дмитровском проезде позволит создать на севере Москвы свыше 28 тысяч рабочих мест.



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