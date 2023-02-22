Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Три жилые башни с "фруктовыми" фасадами возведут в столичном районе Раменки, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, дома появятся в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект" по адресу Мичуринский проспект, владение 45А.

Кузнецов отметил, что для оформления фасадов ЖК с подземным паркингом и торговыми помещениями выбрали изображения груш, вишен и яблок. Архитектурную концепцию разработало бюро СПИЧ.

"Фруктовые паттерны, конечно, смелое решение. Транспортно-пересадочный узел уже оформлен схожим образом, авторы проекта решили развить тему, применив печать по стеклу", – рассказал архитектор.

По его словам, Москомархитектура утвердила только две башни из трех.

В данный момент реализуется первая очередь жилого комплекса из двух башен высотой 28 этажей. Они располагаются на стилобате, который имеет треугольную форму и служит основанием для домов.

Архитектурный комплекс решили связать с топонимом – Мичуринский проспект, который назван в честь великого русского биолога и селекционера Ивана Мичурина.

Именно поэтому фасады будут украшены большими паттернами в виде груш и вишен. Каждая башня будет иметь свою тематику. Изображения нанесут на стеклянные элементы фасада методом печати.

По словам автора проекта, управляющего партнера архитектурного бюро СПИЧ Игоря Членова, башни будут с цельностеклянными фасадами. При помощи элементов из моллированного гнутого стекла углы зданий "сгладятся". Эта форма подчеркнет современную геометрию.

Отмечается, что благодаря структурному остеклению всего фасада квартиры комплекса будут максимально пропускать свет.

Кроме того, в стилобате ЖК расположатся сервисы. На кровле стилобата создадут благоустроенное озелененное пространство. Также будущие жильцы смогут приобрести кладовые и машино-места на подземных этажах паркинга.

Ранее сообщалось, что два корпуса нового бизнес-центра построят в виде прозрачных ледяных кубов на западе Москвы.

По словам Кузнецова, на улице Свиридова возведут нетипичный объект.

Он также подчеркнул, что в Москве в данный момент стараются создать как можно больше знаковых архитектурных проектов.

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