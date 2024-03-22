В ТиНАО заложили капсулу времени в основание центра Российской федерации баскетбола

В ТиНАО заложили капсулу времени в основание первого в стране центра сборных команд Российской федерации баскетбола. Крупный спортивный комплекс возводит лидер по строительству и продажам жилой и коммерческой недвижимости в столичном регионе – группа "Самолет".

В Центре площадью почти девять тысяч квадратных метров будут проводить как российские, так и международные соревнования. Спорткомплекс также станет базой для сборов и тренировок.

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