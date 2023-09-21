Москвичам рассказали, когда включат отопление в домах

В 2022 году холода пришли раньше, и в это время уже было включено отопление. Несмотря на теплую осень, все коммуникации и оборудование перед отопительным сезоном в Москве уже проверили. Батареи в домах начинают включать, когда среднесуточная температура пять дней подряд не превышает 8 градусов.

Тем временем скоро москвичи будут платить за отопление по-новому. Дело в том, что в столице изменят порядок расчета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.