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21 сентября, 07:15

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Москвичам рассказали, когда включат отопление в домах

Москвичам рассказали, когда включат отопление в домах

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В 2022 году холода пришли раньше, и в это время уже было включено отопление. Несмотря на теплую осень, все коммуникации и оборудование перед отопительным сезоном в Москве уже проверили. Батареи в домах начинают включать, когда среднесуточная температура пять дней подряд не превышает 8 градусов.

Тем временем скоро москвичи будут платить за отопление по-новому. Дело в том, что в столице изменят порядок расчета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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