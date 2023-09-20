Для жителей Коммунарки построят удобный выезд на Калужское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Коммунарке построят дорогу, которая свяжет Калужское шоссе и перспективный участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в поселке появится новая четырехполосная дорога, которая пройдет в районе существующей Бачуринской улицы. Также строители возведут подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов.

Бочкарев подчеркнул, что новая дорога свяжет Коммунарку с Южным Бутово. В результате жители строящихся жилых кварталов получат удобный выезд на Калужское шоссе. Общая протяженность дороги и реконструированных улиц в рамках проекта составит 7,2 километра.

Исполняющий обязанности главы департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин добавил, что в настоящее время специалисты монтируют инженерные коммуникации, расширяют проезжую часть на нескольких отрезках Бачуринской улицы и занимаются подготовкой земляного полотна в тех местах, где не было дорожного покрытия.

Также в планах построить пешеходные тротуары с обеих сторон дороги и локальное очистное сооружение. Вдоль дорог проведут наружное освещение, установят 13 светофоров и шумозащитные экраны в местах жилой застройки.

Ранее Сергей Собянин поручил объединить Московский скоростной диаметр (МСД) с дорогами ТиНАО до 2025 года. Также мэр поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Кроме того, властям необходимо до 2026 года обновить не менее 500 вагонов метро.

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