19 сентября, 18:02Транспорт
Пассажиры совершили более 16 млн поездок на экспресс-маршрутах в Москве за лето
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
За прошедшее лето пассажиры совершили порядка 16,5 миллиона поездок на столичных экспресс-маршрутах, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Дептранс столицы напомнил, что москвичи и гости столицы могут быстро, комфортно перемещаться между районами города благодаря 21 экспресс-маршруту, а также посещать центр или добираться до ближайших станций Московского метрополитена.
Скорость маршрутов обусловлена выделенными полосами и минимальным количеством остановок на пути, добавил исполняющий обязанности заммэра.
"Мы обеспечиваем скоростную связь между районами, центром города и станциями метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Всего в Москве 21 экспресс-маршрут, их обслуживают около 400 современных российских автобусов и электробусов", – приводит слова Ликсутова телеграм-канал Дептранса.
Ранее ведомство сообщало, что этим летом в Москве было запущено 10 новых маршрутов наземного общественного транспорта. В городе появились 170 новых электробусов, 50 остановок, также было установлено около 700 новых остановочных павильонов.
Кроме того, по просьбам москвичей было решено изменить маршруты 80 автобусов и электробусов. Позже в городе запустили 12 новых выделенных полос общей протяженностью около 8,5 километра.
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