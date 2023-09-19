Пассажиры совершили более 16 млн поездок на экспресс-маршрутах в Москве за лето

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

За прошедшее лето пассажиры совершили порядка 16,5 миллиона поездок на столичных экспресс-маршрутах, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дептранс столицы напомнил, что москвичи и гости столицы могут быстро, комфортно перемещаться между районами города благодаря 21 экспресс-маршруту, а также посещать центр или добираться до ближайших станций Московского метрополитена.

Скорость маршрутов обусловлена выделенными полосами и минимальным количеством остановок на пути, добавил исполняющий обязанности заммэра.

"Мы обеспечиваем скоростную связь между районами, центром города и станциями метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Всего в Москве 21 экспресс-маршрут, их обслуживают около 400 современных российских автобусов и электробусов", – приводит слова Ликсутова телеграм-канал Дептранса.

Ранее ведомство сообщало, что этим летом в Москве было запущено 10 новых маршрутов наземного общественного транспорта. В городе появились 170 новых электробусов, 50 остановок, также было установлено около 700 новых остановочных павильонов.

Кроме того, по просьбам москвичей было решено изменить маршруты 80 автобусов и электробусов. Позже в городе запустили 12 новых выделенных полос общей протяженностью около 8,5 километра.



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