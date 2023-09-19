Собянин поручил соединить МСД с дорогами ТиНАО не позднее 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поручил объединить Московский скоростной диаметр (МСД) с дорогами ТиНАО до 2025 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города", – говорится в сообщении.

Также Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Кроме того, властям необходимо до 2026 года обновить не менее 500 вагонов метро.

При этом Собянин заявил, что до 2026 года на городских маршрутах должно появиться не менее 900 новых электробусов.

Ранее Собянин поручил изменить государственные программы развития Москвы до конца 2023 года. Речь идет о проведении в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий, завершении в 2024–2025 годах второго этапа реконструкции поликлиник, завершении возведения в 2024–2026 годах новых корпусов медучреждений.

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