Специалисты высадят около 15 млн тюльпанов на клумбы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 15 миллионов тюльпанов будет высажено специалистами комплекса столичного городского хозяйства на клумбы. Это позволит луковицам укорениться до наступления устойчивых низких температур.

"После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров", – передает слова заммэра Москвы Петра Бирюкова телеграм-канал комплекса.

Он отметил, что цветы будут высажены на улицах, набережных, площадях, скверах и общественных пространствах города.

Бирюков добавил, что специалисты высадят различные сорта растений, например, среди них москвичи и гости столицы смогут увидеть "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" розового цвета.

"Перед высадкой тюльпанов подготовим клумбы: уберем отцветшие однолетники, проведем прополку, рыхление и удобрение земли", – указано в сообщении.

Ранее цветники в Москве обновлялись в честь Дня города. По словам Бирюкова, на тот момент специалисты привели клумбы в порядок и высадили дополнительную рассаду. Всего в текущем году на 880 тысячах квадратных метров клумб высадили более 56 миллионов растений 140 видов.

Самые большие цветники традиционно располагаются на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, подчеркнул Бирюков.



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