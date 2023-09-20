Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 08:00

Город

Арт-проект "МЦД – путешествие в искусство" запустили в столице

Арт-проект "МЦД – путешествие в искусство" запустили в столице

Станцию Ховрино на МЦД-3 реконструируют для запуска двух путей и новой магистрали

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Дептранс разработал единую платформу "Энергия Москвы"

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Новый парк появился в пойме реки Жужи

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Новости часа: городские доплаты к пенсии и пособия проиндексируют в Москве в 2024 году

Новости часа: несколько человек забрались на здание на Котельнической набережной

Новости часа: детский сад на 215 мест ввели в эксплуатацию в Останкинском районе

В поездах Московских центральных диаметров покажут работы современных художников. Необычный арт-проект "МЦД – путешествие в искусство" запустили в столице. Старт дали на ВДНХ.

На крыше павильона "Рабочий и колхозница" 15 художников собрались на пленэре, чтобы закончить картины, посвященные любимому городу. Потом их оцифруют и разместят на экранах в поездах МЦД-3 и МЦД-4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика