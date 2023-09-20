В поездах Московских центральных диаметров покажут работы современных художников. Необычный арт-проект "МЦД – путешествие в искусство" запустили в столице. Старт дали на ВДНХ.

На крыше павильона "Рабочий и колхозница" 15 художников собрались на пленэре, чтобы закончить картины, посвященные любимому городу. Потом их оцифруют и разместят на экранах в поездах МЦД-3 и МЦД-4.

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