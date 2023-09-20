В Москве будут исследовать обновленную вакцину от коронавируса

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Клинические исследования обновленной вакцины от коронавируса начнутся в Москве в ближайшее время, поделилась в эфире телеканала "Россия 1" исполняющая обязанности заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, создатели вакцины "Спутник V" – Институт Гамалеи – разработали новую вакцину от "Омикрона" по подлинии XBB.

Ракова добавила, что порядка две трети от всех заболевших в Москве заразились подштаммом "Омикрона" XBB.1.9. Она уточнила, что он протекает в форме обычной простуды.

"И это подтверждается цифрами по госпитализации. Госпитализация на сегодняшний день у нас очень небольшая – меньше 1%", – заключила Ракова.

Ранее она заявила, что в Москве в 2023 году заболеваемость коронавирусной инфекцией стала в восемь раз ниже, чем в 2022-м. В день медики выявляют примерно 700 человек с COVID-19. Кроме того, продолжила Ракова, на данный момент в столице госпитализируют не так много пациентов.

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