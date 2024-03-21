Экскурсию по Ивановской горке подготовил москвовед Виталий Калашников

Гид и москвовед Виталий Калашников подготовил для горожан экскурсию по Ивановской горке. Здесь можно увидеть лютеранский храм, палаты XVII века и имперские особняки. По мнению Калашникова, эта часть Москвы напоминает европейские столицы.

Тем временем в столице стартовал конкурс авторских маршрутов по городу "Покажи Москву!". Его участники могут предложить свой вариант прогулки и подать заявку через портал "Russpass.Бизнес". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.