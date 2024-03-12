Город глазами писателей: какие литературные аудиоэкскурсии посетить в Москве

Туристический сервис Russpass представил подборку аудиоэкскурсий в Москве по местам, связанным с жизнью и творчеством отечественных поэтов и писателей. Гостям и жителям столицы, например, предлагают заглянуть в дом, где свой мальчишник отмечал Пушкин, а также посетить любимый ресторан Михаила Зощенко. Рассказываем о самых интересных литературных маршрутах.



Пушкин, Булгаков и Зощенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут подобрать литературный маршрут на свой вкус, воспользовавшись тематическим блоком "Культура и искусство" сервиса Russpass. Один из них называется "На тихих берегах Москвы": прогулка по пушкинским местам столицы" и предлагает взглянуть на город глазами великого поэта, чей 225-летний юбилей отмечают в этом году.

Вместе с аудиогидом можно побывать в храмах, где классика крестили и венчали с Натальей Гончаровой. Кроме того, посмотреть на дом родного дяди Пушкина и мемориальную квартиру солнца русской поэзии на Арбате. Также посетить Английский клуб, в котором отдыхал поэт, и другие связанные с его именем места.

"В подборку также вошли прогулки по местам, связанным с судьбами Сергея Есенина, Михаила Булгакова и Александра Островского", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Слушатели познакомятся с такими достопримечательностями, как Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине и памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала.

С жизнью сразу нескольких классиков можно познакомиться, если выбрать маршрут "По следам великих писателей". Аудиогид расскажет о доме, где отмечал мальчишник Пушкин, и проведет по "нехорошей квартире" Михаила Булгакова. Также предложит заглянуть в любимый ресторан писателей Михаила Зощенко и Михаила Шолохова.



Есенин, Горький и Островский

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для любителей поэзии 20-го века предусмотрены сразу два варианта прогулок. Например, маршрут "На московских изогнутых улицах": в поисках Сергея Есенина", который расскажет о значимых для поэта местах. Следуя по нему, можно будет посетить гостиницу "Метрополь", а также пройтись от Камергерского переулка до Арбата. Вторая прогулка – "Борис Пастернак и его любимые женщины" – проведет по Волхонке и Пречистенке. Она начинается у Пушкинского музея и заканчивается рядом с особняком Листа.

Кроме того, специалисты подготовили аудиоэкскурсию-знакомство с Максимом Горьким, для которого столица стала одним из самых важных городов. Маршрут "Любимец власти и народа: горьковские места Москвы" покажет его мемориальную квартиру, архитектуру, ставшую для драматурга знаковой, и многое другое.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще одна интересная экскурсия, посвященная русским классикам, называется "Колумб Замоскворечья: по стопам Александра Островского". Аудиогид расскажет, как произведения автора связаны с историей района. Во время прогулки участники увидят здание Института стран Азии и Африки, Малый театр и не только.

Для другой увлекательной литературной экскурсии придется отправиться за МКАД. Маршрут "Дачная жизнь советских писателей: прогулка по Переделкину" расскажет о быте и творчестве известных авторов. Здесь когда-то жили писатели Борис Пастернак, Корней Чуковский и многие другие. Аудиогид не только познакомит с историей судеб известных жильцов, но и поможет окунуться в атмосферу, которая царила здесь в 20-м веке.

