Ракова: в Москве искусственный интеллект проанализировал более 6 млн лучевых исследований

Сервисы искусственного интеллекта помогли радиологам обработать более шести миллионов лучевых снимков за два года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас современные технологии применяют для выявления заболеваний по девяти направлениям. Ракова отметила, что нейросети замечают мельчайшие отклонения и помогают быстрее описывать снимки. Кроме того, радиологи приступили к тестированию комплексных сервисов, которые помогут распознать признаки семи различных патологий на одном снимке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

