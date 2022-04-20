В Москве помыли фонтан "Наталья и Александр" у Никитских ворот

Москва почти готова встречать весну. К новому сезону в городе приводят в порядок фасады домов, мосты, цветники и фонтаны. Так, "Наталью и Александра" у Никитских ворот отмывали несколько часов. Сначала коммунальщики щетками нанесли специальное средство, а потом смыли водой под давлением.

Очистили колонны, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты. Фонтан был открыт в 1999 году к 200-летию со дня рождения Пушкина. Расположен он рядом со знаковым местом. Недалеко от храма Большое Вознесение, где поэт венчался с Гончаровой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



