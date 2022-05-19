В Москве открыли мемориальную доску Георгию Юматову

В Москве открыли мемориальную доску в честь народного артиста РСФСР Георгия Юматова. Она установлена на доме на улице Черняховского, где актер прожил почти 40 лет.

Табличка изготовлена из бронзы, на ней размещены барельефное изображение Юматова и шрифтовая композиция. Инициатором установки выступил фонд "Культурное единство". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

