Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать в столичных парках в мае

В столичных парках скоро можно будет проверить здоровье. В мае там вновь заработают специальные павильоны.

Особое внимание уделят москвичам, которые перенесли коронавирус. Обещают оказать помощь пациентам с постковидным синдромом. В том числе тем, кто испытывает психологические сложности.

Павильоны "Здоровая Москва" оказались востребованными. В 2021 году там обследовались более 277 тысяч человек. Из них более 76 тысяч прошли диспансеризацию после коронавируса. Точки организуют в 45 парках и зонах отдыха столицы. Они будут работать с 08:00 до 20:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

