16 августа, 09:45

Более 2,5 млн человек посетили мероприятия форума "Территория будущего. Москва 2030"

Рабочие разобрали половину балок и приступили к сносу опор монорельса в Москве

На Рижской площади идут работы по восстановлению трамвайных путей

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 17 августа

Рабочие начали укладывать новый асфальт на Тверской улице в Москве

Температура в столице поднимется до 25 градусов 16 августа

"Новости дня": в Бирюлеве Восточном завершают капремонт жилого дома

"Новости дня": срок ожидания эндоскопии в Москве сократился до нескольких дней

"Новости дня": жители Западного Дегунина начали осмотр квартир по реновации

"Новости дня": новая набережная открылась в Покровском-Стрешневе

Форум "Территория будущего. Москва 2030" за две недели посетили больше 2,5 миллиона человек. В этом году главная тема форума – человек будущего и связь поколений. Задействованы 11 флагманских площадок, среди них кампус МГТУ имени Баумана, кинозавод "Москино", парк 50-летия Октября и ВДНХ.

В "Манеже" проходит интерактивная выставка о том, как изменилась Москва и что ждет ее в ближайшие годы. В Гостином Дворе экспозицию разделили на четыре зоны: технологии, любовь, здоровье и знания. Посетители могут узнать о влиянии гормонов, побывать в музее организма человека и пройтись по нейронному лесу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

