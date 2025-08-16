Более 2,5 млн человек посетили мероприятия форума "Территория будущего. Москва 2030"

Форум "Территория будущего. Москва 2030" за две недели посетили больше 2,5 миллиона человек. В этом году главная тема форума – человек будущего и связь поколений. Задействованы 11 флагманских площадок, среди них кампус МГТУ имени Баумана, кинозавод "Москино", парк 50-летия Октября и ВДНХ.

В "Манеже" проходит интерактивная выставка о том, как изменилась Москва и что ждет ее в ближайшие годы. В Гостином Дворе экспозицию разделили на четыре зоны: технологии, любовь, здоровье и знания. Посетители могут узнать о влиянии гормонов, побывать в музее организма человека и пройтись по нейронному лесу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.