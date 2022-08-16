Московские энергетики показали, как робот помогает им в подготовке к отопительному сезону

Московские энергетики используют роботов при подготовке к отопительному сезону. С помощью новых технологий специалисты МОЭК проверяют трубы.

Робот опускается в трубу заполненную теплоносителем, продвигается и сканирует стенки в поисках потенциально ненадежных участков. Он использует три метода – метод акустического резонанса, панорамного ультразвукового сканирования и переменного намагничивания. Такие технологии позволяют без особых разрушений контролировать состояние труб.

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